Business news: Argentina, produzione industriale a +10,1 per cento e costruzione a +12,4 per cento su anno a settembre

- La produzione industriale in Argentina ha registrato a settembre un incremento del 10,1 per cento rispetto allo stesso mese del 2020 mentre il settore della costruzione ha registrato un aumento dell'attività del 12,4 per cento. E' quanto riporta l'ultimo rilevamento diffuso dall'Istituto nazionale di statistica (Indec). L'industria segna inoltre un miglioramento dell'1,1 per cento rispetto al mese precedente e un incremento complessivo del 18,7 per cento dall'inizio dell'anno. Sempre nel raffronto interannuale a settembre risultano in crescita 14 su 16 rami dell'industria. L'attività del settore si attesta in questo modo a un +6,2 per cento anche rispetto al livello pre-pandemia misurato a febbraio del 2020. Per quanto riguarda la costruzione i primi nove mesi del 2021 segnano complessivamente un incremento del 42,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020 e un 19,4 per cento al di sopra dell'ultimo registro pre-pandemia relativo a febbraio del 2020. Nel raffronto su anno, riporta l'Indec, risultano in crescita le vendite di 8 su 13 voci del settore. (Res)