Argentina: si vota oggi per le elezioni legislative, governo rischia di perdere la maggioranza

- Sono in corso in Argentina le operazioni di voto per le elezioni di medio termine, con le quali si procede al parziale rinnovo del Parlamento. Le elezioni di oggi potrebbero stravolgere gli attuali equilibri politici se la coalizione di governo, il Frente de Todos (Fdt), dovesse ripetere il risultato ottenuto alle primarie di metà settembre, quando aveva perso con ampio margine in 18 delle 24 province del Paese. In ballo ci sono oltre la metà dei seggi della Camera (157 su 257) e un terzo di quelli del Senato (24 su 72). Per il governo di Alberto Fernandez il rischio concreto è quello di perdere la maggioranza al Senato e di retrocedere a seconda minoranza alla Camera dietro alla coalizione dell'ex presidente Mauricio Macri, Juntos por el Cambio (Jxc). Uno scenario radicalmente opposto a quello delle presidenziali di due anni fa, dove Fernandez vinse al primo turno con il 48 per cento, e che obbligherebbe il peronismo al governo ad ampliare il suo raggio di alleanze o scendere a patti con l'opposizione. (segue) (Abu)