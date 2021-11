Argentina: si vota oggi per le elezioni legislative, governo rischia di perdere la maggioranza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo discorso di chiusura, il presidente Fernandez ha chiesto all'elettorato di aiutarlo a "costruire il sogno dell'Argentina che vogliamo". Ma la stessa coalizione di governo appare frammentata al suo interno e divisa negli obiettivi. Da una parte il presidente e un manipolo di ministri, tra i quali quello dell'Economia, Martin Guzman, che - attraverso un discorso moderato - cerca di costruire consensi trasversali anche con i settori produttivi per ordinare la macroeconomia e raggiungere un accordo per la ristrutturazione del debito con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Dall'altra, la vice presidente Cristina Kirchner, considerata da molti come la vera azionista di maggioranza del governo, che promuove ricette che pongono in secondo piano l'equilibrio fiscale, privilegiando gli stimoli al consumo e mostrandosi meno disposta ad accordi con settori dell'imprenditoria e dell'opposizione. (segue) (Abu)