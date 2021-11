Argentina: si vota oggi per le elezioni legislative, governo rischia di perdere la maggioranza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La divisione interna al Fdt è il principale fattore determinante dell'incertezza con la quale si guarda al giorno dopo le elezioni. In una riunione tenuta questa settimana con rappresentanti di alcune delle principali multinazionali presenti nel Paese, Fernandez e Guzman hanno illustrato alcune delle linee guida dell'azione di governo nella seconda metà del mandato: accordo con l'Fmi entro febbraio; nessuna svalutazione; programma di riequilibrio fiscale; riduzione dei sussidi alle bollette e aumento delle tariffe; lotta contro l'evasione fiscale. Eppure fino ad oggi il settore che fa capo all'ex presidente Kirchner si è opposto in modo netto a molti di questi punti. Alcuni analisti ritengono che se la coalizione di governo scendesse in queste elezioni sotto la soglia del 30 per cento - considerato da anni il tetto minimo del kirchnerismo da solo - diminuirebbe il potere della vice presidente all'interno dell'esecutivo, permettendo paradossalmente lo spiegamento degli accordi trasversali a cui punta Fernandez. (segue) (Abu)