Argentina: si vota oggi per le elezioni legislative, governo rischia di perdere la maggioranza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sentiero su cui si dovrà muovere il governo è stretto e tortuoso, soprattutto sul fronte economico e finanziario. Nonostante gli ottimi numeri che mostra l'attività economica - con un 10,1 per cento dall'inizio dell'anno -, i benefici della ripresa non si riflettono interamente sulla popolazione né in termini di miglioramento dei salari, per colpa dell'inflazione al 50 per cento annuale; né in termini di un aumento significativo dell'occupazione o di riduzione della povertà. Proprio l'inflazione è il nodo forse più difficile da risolvere e quello con maggior impatto nella popolazione. Mentre il governo cerca di contenere gli aumenti attraverso accordi sui prezzi, a futuro si attende un incremento sostanzioso delle tariffe dei servizi (luce, acqua e gas), congelate da oltre un anno. A soffiare sul fuoco dell'inflazione anche le aspettative di una svalutazione della moneta locale - il peso - rispetto al dollaro, smentita dal governo e sulla quale scommettono invece da tempo mercati e speculatori. (segue) (Abu)