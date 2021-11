Argentina: si vota oggi per le elezioni legislative, governo rischia di perdere la maggioranza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi sondaggi pubblicati prima che scattasse il periodo di silenzio stabilito per legge ritraevano comunque un ulteriore calo della coalizione di governo. Secondo l'inchiesta della società "Management & Fit" il Fdt registra una flessione dell'intenzione di voto a livello nazionale fino al 23,2 per cento contro il 31 raccolto delle primarie di quest'anno e il 48,2 per cento delle presidenziali del 2019. Un'inchiesta di "Giacobbe & Asociados" riporta da parte sua che la coalizione di governo raccoglie un'intenzione di voto del 27,5 per cento comunque in discesa rispetto alle primarie, mentre "Opinaia" stima nel suo sondaggio un 24 per cento sempre a livello nazionale. Tutti i sondaggi sottolineano che i principali temi di interesse e preoccupazione riguardano aspetti della situazione economica, dall'inflazione, ai salari, dall'occupazione al livello di povertà (segue) (Abu)