Argentina: si vota oggi per le elezioni legislative, governo rischia di perdere la maggioranza (6)

- Alle primarie legislative, l'Fdt aveva già subito una cocente sconfitta perdendo con ampio margine in 18 delle 24 province del Paese e, a livello nazionale, passando dal 40,2 per cento ottenuto alle presidenziali del 2019, al magro 31,8 per cento. La coalizione di centro destra, Juntos por el cambio (JxC), aveva invece da parte sua più che confermato il 40,2 per cento delle presidenziali, portandolo al 41,6 per cento. L'Fdt ha avuto più voti in soli sei distretti ed è stato sorprendentemente battuto anche nella provincia di Buenos Aires (Pba), tradizionale feudo peronista che da solo rappresenta quasi il 40 per cento dell'elettorato nazionale. La tornata delle primarie, formalmente obbligatoria, si è comunque chiusa con una partecipazione ai minimi storici, con solo il 66 per cento degli aventi diritto che si era presentato al voto. (segue) (Abu)