Argentina: si vota oggi per le elezioni legislative, governo rischia di perdere la maggioranza (7)

- Con l'obiettivo di uscire dalla profonda crisi interna alla maggioranza scaturita dalla sconfitta alle primarie il presidente Fernandez è stato forzato il 18 settembre ad operare un profondo rimpasto nel gabinetto. Al governo sono approdate in questo modo figure rappresentative del peronismo più tradizionale e non direttamente riconducibili a nessuna delle due alte cariche, come nel caso del nuovo capo di Gabinetto, Juan Manzur, governatore della provincia di Tucuman. L'ex capo di Gabinetto, Santiago Cafiero, è passato agli Esteri mentre al ministero della Sicurezza è stato nominato Anibal Fernandez, con alle spalle già diversi incarichi di governo durante le presidenze di Eduardo Duhalde, Nestor Kirchner e Cristina Kirchner. Julian Dominguez, già presidente della Camera dei deputati ed ex ministro dell'Agricoltura sotto il primo governo dell'attuale vice presidente è all'Agricoltura, mentre Daniel Filmus, già ministro dell'Educazione sotto la presidenza di Nestor Kirchner ed ex sottosegretario per le Isole Malvinas, Antartide e Isole del Sud Atlantico, è passato al ministero della Ricerca. (segue) (Abu)