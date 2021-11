Maltempo: sindaco Civitavecchia, piogge su tutto il territorio, attivata sala operativa protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stata attivata nel pomeriggio la sala operativa della Protezione civile di Civitavecchia, a causa della forte pioggia che si è abbattuta sul territorio nel corso delle prime ore della giornata di oggi". Lo scrive in una nota i il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco. "I volontari hanno eseguito una approfondita ricognizione: non si sono registrate particolari criticità, se non un allagamento parziale di un tratto di via Aurelia Nord, che non ha comunque mai interrotto il regolare flusso del traffico. Regolarmente agibili i sottopassi. La situazione sarà monitorata anche nelle prossime ore: un ulteriore peggioramento meteo è atteso nella prima mattinata di domani".(Com)