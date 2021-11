Francia: Marion Marechal, fra Le Pen e Zemmour meglio una candidatura unica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’estrema destra francese dovrebbe presentare un candidato unico alle presidenziali del prossimo anno. Lo ha detto Marion Marechal Le Pen, intervenendo a “Le Grand rendez-vous”, un programma trasmesso da “Europe1”, “Les Echos” e “CNews”. Marion Marechal ha rifiutato di schierarsi a favore di sua zia Marine Le Pen e del giornalista Eric Zemmour, una figura che lei considera "interessante per il dibattito pubblico". "Tendo a perorare un'unica candidatura a favore della figura con maggiori consensi” fra i due, ha detto l’ex parlamentare francese. "Li considero avversari dello stesso campo", ha aggiunto. Marion Marechal ha affermato che Le Pen e Zemmour "non sono incompatibili", anche se ammette che hanno "sfumature" su determinati argomenti, come la questione dell'identità. "Non credo che ci siano disaccordi troppo marcati", ha affermato Marion Marechal. "Penso che ci sia una differenza nel modo di esprimersi”, ha aggiunto, ricordando che Le Pen e Zemmour riconoscono “la minaccia migratoria”. (Frp)