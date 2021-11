Cop26: Johnson, è stato il più grande raduno politico sul clima di questo Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cop26 è stato il più grande raduno politico incentrato sul clima mai tenuto in questo Paese. Lo ha detto il premier britannico, Boris Johnson, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente della Cop26, Alok Sharma. “Gli attivisti di tutto il mondo sono stati coinvolti nei colloqui su come mantenere il nostro pianeta abitabile per le generazioni future diventando reali sui cambiamenti climatici”, ha proseguito Johnson. "Abbiamo sentito parlare del pericolo a cui andiamo incontro qualora dovessimo fallire. Abbiamo sentito le persone che stanno già vivendo con gli effetti del cambiamento climatico, e ieri sera, siamo finalmente giunti al tipo di accordo rivoluzionario che il mondo aveva bisogno di vedere”, ha detto Johnson. (Rel)