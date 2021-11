Cop26: Johnson, per la prima volta conferenza Onu prende impegni concreti sul carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta in assoluto una conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ha il mandato di ridurre l'uso della produzione di energia dal carbone ed è sostenuta da azioni concrete da parte dei singoli Paesi. Lo ha detto il premier britannico, Boris Johnson, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente della Cop26, Alok Sharma. “Abbiamo organizzato una partnership multimiliardaria per aiutare il Sudafrica a eliminare il carbone e creare invece nuovi posti di lavoro sostenibili”, ha detto Johnson, ricordando anche “l’accordo con il G20 per porre fine ai finanziamenti internazionali per il carbone entro la fine del mese prossimo”. Inoltre, ha detto Johnson, "abbiamo convinto la maggior parte dell'Europa occidentale e del Nord America a rispettare l'impegno che preso lo scorso dicembre, staccando la spina al sostegno finanziario per tutti i progetti di combustibili fossili all'estero entro il prossimo anno”. (Rel)