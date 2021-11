Cop26: Johnson, una conferenza da sola non può fermare il cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una semplice conferenza come la Cop26 "non sarà mai in grado di fermare il cambiamento climatico" da sola. Lo ha detto il premier britannico, Boris Johnson, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente della Cop26, Alok Sharma. Tuttavia, ha aggiunto, la conferenza significa che siamo stati in grado di "dotarci degli strumenti" per raggiungere determinati obiettivi. Johnson ha affermato che il successo nella lotta ai cambiamenti climatici è "totalmente contingente" al fatto che i governi di tutto il mondo si attengano ai loro impegni sulla riduzione delle emissioni di CO2. Il primo ministro britannico ritiene che entro pochi anni diventerà presto "totalmente inaccettabile" costruire una nuova centrale elettrica a carbone. (Rel)