Cop26: Johnson, accordo di Glasgow dà "speranza" su riscaldamento globale

- L’accordo raggiunto alla Cop26 a Glasgow fornisce “una speranza” per garantire l’obiettivo di evitare un ulteriore riscaldamento globale di 1,5 gradi Celsius. Lo ha detto il premier britannico, Boris Johnson, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente della Cop26, Alok Sharma. Secondo Johnson, l'accordo ha portato molti Paesi a concentrarsi su "prodotti molto specifici" su come ridurre le loro emissioni di CO2. Johnson ha aggiunto che la conferenza ha stabilito una tabella di marcia per "tracciare la strada da percorrere" e si è detto “ottimista” sul fatto che si riesca ad applicare. (Rel)