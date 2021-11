Farmacap: Mussolini-Rocca (Fd'I), salvare azienda è possibile ma serve coraggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuare ad immettere soldi nell'azienda senza una vera e reale ristrutturazione -avvisano i consiglieri capitolini- non avrebbe molto senso, sarebbe solo una boccata di ossigeno per poi ritrovarsi tra qualche mese nella stessa situazione. Serve una visione e coraggio se si vuole salvare l'azienda. Una visione che ridefinisca i servizi che l'azienda deve e che può erogare andando incontro alle esigenze del mercato; riformulare un piano aziendale finalizzato ad erogare maggiori servizi e ad acquisire commesse che possano portare nuove entrate; valorizzare il patrimonio dell'azienda; ridurre costi e l'esposizione debitoria". (segue) (Com)