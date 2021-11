Farmacap: Mussolini-Rocca (Fd'I), salvare azienda è possibile ma serve coraggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' necessario rivedere la struttura e l'organizzazione di Farmacap al fine di eliminare gli sprechi, di ridurre alcuni costi, come ad esempio le locazioni degli immobili che ammontano a 131.880 € al mese e rendere più efficienti, capillari e qualitativamente migliori i servizi erogati partendo dalla riqualificazione del personale e dall'introduzione di nuove figure professionali che possano andare incontro alle richieste degli utenti. Inoltre – concludono Mussolini e Rocca – bisognerebbe trovare il modo per creare una maggiore sinergia con i servizi sociali e assistenziali di Roma Capitale, delle ASL e del settore privato affinché una Farmacap ristrutturata possa offrire servizi e quindi aumentare il volume delle proprie entrate. Chiediamo al Sindaco Gualtieri di aprire immediatamente un tavolo per discutere sul futuro dell'azienda". (Com)