Bosnia: presidente Komsic, sanzioni contro chi opera per rovesciare ordine costituzionale

- Servono delle sanzioni per coloro che “stanno lavorando intensamente per rovesciare l'ordine costituzionale e smantellare lo Stato" in Bosnia-Erzegovina. È quanto emerso dall’incontro fra il presidente della presidenza tripartita della Bosnia-Erzegovina, Zeljko Komsic, che a Stoccarda ha avuto un colloquio con il membro di lunga data del Partito socialdemocratico (SpD) al Bundestag, Josip Juratovic, e il giovane esponente dell’SpD, Adis Ahmetovic. Bisogna "porre fine alle politiche separatiste", ha detto Komsic, riferendosi all’operato degli esponenti politici della Repubblica Sprpska, l’entità serba del Paese. Komsic ha affermato di aspettarsi comprensione dal nuovo governo tedesco e dagli interlocutori per la situazione politica in Bosnia-Erzegovina, stando a quanto riferisce il portale “Klix”. (Seb)