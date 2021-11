Difesa: Coraggio Italia, no a dismissione asset strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo sviluppo di fondamentali partnership industriali a livello europeo, nel settore della difesa, non può passare dall’alienazione di asset strategici di altissimo livello tecnologico". Lo dichiarano il capogruppo di Coraggio Italia alla Camera, Marco Marin, e il capo delegazione al Senato, Paolo Romani, secondo cui "a prevalere non possono essere mere logiche commerciali e manageriali, ma la salvaguardia degli interessi nazionali. Nella trattativa attorno alla costituzione di un consorzio per la realizzazione del prossimo euro-tank si esplori dunque l’ipotesi di una importante partecipazione italiana creando un polo della difesa in Liguria, laddove insistono già tre cantieri di Fincantieri." "Innovazione, manodopera specializzata e know how: sono patrimoni da tenere saldamente in mano italiane, a maggior ragione in un settore delicato come l’industria della difesa”, concludono i due parlamentari.(Com)