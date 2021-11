Francia: donna accusata di terrorismo tenta di evadere dal carcere di Fresnes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una detenuta accusata di terrorismo ha tentato di evadere dal carcere francese di Fresnes questa mattina. Lo ha appreso l’emittente “Bfmtv” dall'amministrazione penitenziaria, confermando le informazioni rese note da “Le Parisien”. La tentata fuga avrebbe richiesto, secondo i primi elementi dell'indagine, diversi giorni di lavoro con strumenti rudimentali. La detenuta, una donna che si era radicalizzato, ha scavato sotto le sbarre, ha tolto le pietre da sotto la finestra e poi si è calata con delle lenzuola prima di essere arrestata nell’area dove si effettua la ronda delle guardie della struttura detentiva. L'amministrazione penitenziaria precisa di aver subito controllato tutte le celle del reparto femminile per assicurarsi che si trattasse di un tentativo isolato. La detenuta è accusata di atti di terrorismo ed è stata perseguita per associazione a delinquere per scopi terroristici, in particolare per essersi recata in Siria per combattere con alcune formazioni paramilitari. (Frp)