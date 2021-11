Bielorussia-Ue: colloquio telefonico fra ministro Esteri Makei e Borrell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri bielorusso Vladimir Makei ha avuto una conversazione telefonica con il vicepresidente della Commissione europea e Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. Lo ha riferito l’ufficio stampa del ministero degli Esteri bielorusso. "E' stata discussa la difficile situazione migratoria al confine tra Bielorussia e Ue", ha riferito il dicastero di Minsk. "La parte bielorussa ha ribadito la sua disponibilità in linea di principio verso un dialogo equo e rispettoso reciproco con l'Ue. È stata sottolineata l'inutilità e la controproduttività delle sanzioni per lo sviluppo delle relazioni Bielorussia-Ue", ha riferito inoltre il ministero. (Rum)