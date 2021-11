Bulgaria: incendio in reparto Covid di un ospedale a Slien, tre vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato questa mattina nel reparto di un ospedale per i pazienti positivi al Covid-19 in Bulgaria, uccidendo tre persone. Il rogo nella città di Sliven, nel sud della Bulgaria, è divampato intorno alle 2:40 del mattino in una stanza al quarto piano dove tre pazienti di sesso maschile stavano ricevendo delle cure, ha riferito il capo dei vigili del fuoco locali, Vladimir Demirev. "Due dei pazienti sono morti sul posto, mentre il terzo è stato trasportato in un ospedale di emergenza dove è morto a causa delle gravi ustioni", ha detto Demirev. L'incendio è stato subito domato ed è stata avviata un'indagine per stabilirne le cause. (Seb)