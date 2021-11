Emirati: ministro Esteri partecipa a incontro trilaterale con omologhi di Grecia e Cipro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi la seconda riunione informale dei ministri degli Esteri di Cipro, Grecia ed Emirati Arabi Uniti a margine del Forum Sir Bani Yas a Dubai. Durante l'incontro, l’emiratino Abdullah bin Zayed al Nahyan, il greco Nikos Dendias e il cipriota Nikos Christodoulides hanno riconfermato la loro volontà di intensificare ulteriormente la cooperazione. I capi delle diplomazie si sono scambiati delle opinioni sulla situazione in Siria e sugli ultimi sviluppi in Libia alla luce della conferenza di Parigi sulla Libia di venerdì alla quale hanno partecipato i tre Paesi. Sono state inoltre discusse le relazioni fra Unione europea ed Emirati e il ruolo che Cipro e Grecia possono svolgere negli sforzi per rendere più forte e sostanziale il coinvolgimento dell'Ue nella regione più ampia. I tre ministri hanno anche esaminato i progressi nello sforzo comune per rafforzare ed espandere ulteriormente la cooperazione regionale nella più ampia regione del Medio Oriente e del Golfo sulla base di un approccio positivo. (Res)