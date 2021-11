Difesa: Grecia-Usa, esercitazioni congiunte nei pressi di Xanthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze militari degli Stati Uniti e della Grecia hanno condotto oggi delle esercitazioni congiunte nel nord del Paese ellenico. In un filmato caricato sui social media dall'account dell’Esercito statunitense in Europa e Africa dell'esercito americano si vedono le truppe del 1-16mo reggimento di fanteria che praticano l'attraversamento del fiume Nestos al fianco dei militari greci. L’attività si è svolta nei pressi della città greca settentrionale di Xanthi. Le esercitazioni si svolgono nell'ambito della più ampia iniziativa Cooperazione olimpica 2021, una manovra militare congiunta tra la Grecia e gli Stati Uniti per migliorare la coesione tattica e operativa di entrambe le Forze armate. (Gra)