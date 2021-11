Migranti: Putin, pronti ad aiutare a risolvere la crisi al confine fra Bielorussia e Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è pronta ad aiutare a risolvere la crisi dei migranti al confine bielorusso-polacco. Lo ha affermato il presidente Vladimir Putin in un'intervista all'emittente televisiva "Rossija 1". "Siamo pronti a fare tutto il possibile per aiutare a risolvere la crisi, naturalmente, se ci fosse qualcosa che dipenda da noi", ha detto Putin. "Quando sentiamo dichiarazioni o accuse contro di noi, voglio dire a tutti: affrontate i vostri problemi interni, non scaricate la colpa su nessun'altro", ha detto il presidente russo. “Per ragioni politiche, militari ed economiche" i Paesi europei sono colpevoli di tale situazione. "Loro stessi hanno creato le condizioni perché migliaia e centinaia di migliaia di persone si spostassero dai loro Paesi. E ora cercano i colpevoli per assolvere stessi di responsabilità per ciò che sta accadendo", ha detto Putin.(Rum)