Difesa: presidente serbo Vucic, cooperazione con Russia procede positivamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione militare tra Serbia e Russia sta procedendo bene: Belgrado sta ricevendo attrezzature moderne dalla Federazione Russa a prezzi corretti. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandr Vucic Vuchich in un'intervista per il canale YouTube “Soloviev Live”. "Molte volte abbiamo ricevuto aiuto e supporto: veicoli corazzati, carri armati e questi ultimi, in particolare, sono mezzi moderni. Abbiamo anche condotto esercitazioni eccezionali e abbiamo un'eccellente cooperazione militare con la Russia, questo non è un segreto. Aerei, caccia, elicotteri e molto altro", ha detto Vucic, affermando che l'esercito serbo è molto più forte oggi di quanto non fosse prima. "In particolare, grazie all'enorme sostegno e assistenza che abbiamo ricevuto dal presidente Vladimir Putin", ha sottolineato il presidente serbo. La Serbia è il più grande importatore di armi e attrezzature militari russe in Europa. (Rum)