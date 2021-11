Legge Bilancio: Ruffini, sul taglio delle tasse scelta deve essere condivisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli otto miliardi messi a disposizione per il taglio delle tasse, e in generale la riforma del fisco, non sono “solo un numero, aliquote e basi imponibili, ma qualcosa di più complesso”. Lo ha detto il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, intervenuto a “Mezz’ora in più” su Rai 3. “La scelta su come spenderli può influenzare molto ed essere particolarmente visibile nel portafoglio dei cittadini se utilizzata in un certo modo: la cosa importante è che la scelta sia condivisa”, ha detto. (Rin)