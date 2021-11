Lazio: Legambiente, a Villa Borghese la quarta festa dei comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta a Roma, nel cuore di Villa Borghese, la quarta Festa dei Piccoli Comuni, "un grandissimo successo di partecipazione per l'evento della Regione Lazio - Ufficio di Scopo per i Piccoli comuni e Contratti di Fiume in collaborazione con Legambiente Lazio, dove è intervenuto tra gli altri anche il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dove oltre 60 amministratori, produttori, musici, gruppi del folklore e animatori territoriali hanno colorato la Capitale". Lo si legge in una nota di Legambiente Lazio. "La bellezza dei nostri Piccoli Comuni è ritornata anche quest'anno a raccontare le proprie storie, i sapori, i suoni e le culture delle quali questi magnifici luoghi sono custodi imprescindibili - dichiara nella nota il Presidente di Legambiente Lazio Roberto Scacchi - anche in chiave di sfida verso la transizione ecologica che passa da qui". (segue) (com)