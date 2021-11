Lazio: Legambiente, a Villa Borghese la quarta festa dei comuni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla festa erano presenti la Banda musicale "G. Verdi" di Sambuci (Rm), Banda Musicale "Concezio Colandrea" di Borbona (Ri), il Gruppo Folk " Le Marie del Comune di Poli (Rm), il Gruppo Folk di Spigno Saturnia (Lt), Spettacoli in costume tradizionale di Montorio Romano (Rm), Banda e Majorette di Sant'Angelo Romano (Rm), la Banda Giuseppe Verde di Poggio Nativo (Ri), la Banda Musicale e Majorette Città di Casperia (Ri), gli Sbandieratori di Carpineto Romano (Rm), I tantissimi romani e turisti hanno potuto partecipare ai laboratorio di tessitura di Castro Dei Volsci (Fr) e di Vallinfreda (Rm), al laboratorio artigianale di produzione manuale della pasta tipica "maccheroni a fezze" di Montenero Sabino (Ri), al laboratorio del dolce tipico "serpentone nespolese" di Nespolo (Ri); hanno potuto ammirare, la "Signoraccia" di Sambuci (Rm), la "Pupazza" di Roviano (Rm), la sfilata di moda ecosostenibile con abiti realizzati esclusivamente con materiali di riciclo della Pro Loco di Frasso Sabino (Ri) "Sfilata Frasso -Moda & Riciclo, le esibizioni in costume locale di Castro dei Volsci (Fr), del gruppo storico "Musici ed Arcieri" di Gallese (Vt), del " Gruppo Smilf Street Band". (segue) (com)