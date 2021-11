Serbia: presidente Parlamento Dacic, boicottaggio elezioni sarebbe "errore catastrofico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il boicottaggio delle elezioni che si terranno nell’aprile del 2022 in Serbia sarebbe un "errore catastrofico". Lo ha detto Ivica Dacic, il leader del Partito socialista serbo (Sps), citato dall’emittente televisiva “Prva TV”. Se l'attuale presidente della Serbia Aleksandar Vucic dovesse essere indicato come comune, Dacic ha affermato che l'Sps lo sosterrà. "Se non è Vucic, come presidente serbo, come la persona con cui abbiamo avuto una buona cooperazione in tutti questi anni, con la quale condividiamo obiettivi comuni, allora andremo in modo indipendente e non ci sarà alcun dilemma al riguardo", ha detto Dacic. (Seb)