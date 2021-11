Somalia: cinque militari ugandesi delle truppe Amisom condannati per uccisione di civili, due alla pena di morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale militare dell'Uganda con sede a Mogadiscio ha ritenuto responsabili cinque militari ugandesi in servizio nelle truppe della Missione dell'Unione africana in Somalia (Amisom) dell'uccisione di sette civili, condannandone due alla pena capitale e gli altri tre a 39 anni di carcere ciascuno. Lo riferisce oggi Amisom in una nota, precisando che la Corte marziale ha analizzato il caso dei militari dal 2 al 12 novembre, pronunciando al termine un verdetto di colpevolezza. L'annuncio della sentenza, che condanna alla pena di morte due ufficiali delle Forze di difesa ugandesi ritenuti responsabili di aver ucciso intenzionalmente civili in Somalia, era stato dato ieri anche dal ministro della Giustizia somalo, Abdulkadir Mohamed Nur. Il caso risale allo scorso 10 agosto, quando le forze ugandesi che pattugliavano la principale rotta di rifornimento tra i villaggi di Beldamin e Golweyn - nella regione somala del Basso Scebeli - hanno aperto il fuoco sui civili in una fattoria a circa 120 chilometri a sud-ovest di Mogadiscio. Per il ministro Nur, la sentenza rappresenta "una lezione per la missione Amisom sul fatto che nessuno dei suoi militari sfugge alla giustizia se si uccidono dei civili". (segue) (Res)