Somalia: cinque militari ugandesi delle truppe Amisom condannati per uccisione di civili, due alla pena di morte (2)

- Al tempo dei fatti, la missione Amisom aveva riferito che le sue truppe erano impegnate in quelle zone per contrastare un'imminente imboscata del gruppo jihadista al Shabaab. Il mese scorso, tuttavia, le forze dell'Unione africana hanno ammesso che le sue forze di pace hanno ucciso illegalmente sette civili durante uno scontro a fuoco tra le truppe della missione e i combattenti di al Shabab legati ad al-Qaeda, promettendo che i militari coinvolti sarebbero stati ritenuti responsabili davanti alla giustizia. Il procedimento giudiziario era in corso dal 5 ottobre nel campo di Halane, situato vicino all'aeroporto principale di Mogadiscio, dove si trovano le sedi delle Nazioni Unite e dell'Amisom in Somalia. Alcuni tra i familiari delle vittime e di altri residenti del Basso Scebeli hanno partecipato al processo ed erano presenti ieri in tribunale all'annuncio delle sentenze. Un loro portavoce, Hussein Osman Wasuge, ha espresso ai media locali di Mogadiscio soddisfazione per il verdetto. "Anche se non c'erano avvocati a rappresentarci, uno di noi e sei militari ugandesi hanno potuto testimoniare contro i presunti militari per due giorni", ha detto Wasuge. "Siamo molto contenti della decisione del tribunale e ci aspettiamo che venga assegnato un risarcimento alle famiglie delle persone uccise". (Res)