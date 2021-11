© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La manovra è arrivata in Senato fuori tempo massimo, una tattica del governo per schiacciare e comprimere il dibattito. Fratelli d'Italia ha tante proposte di modifica ma a queste condizioni in Parlamento sarà impossibile discutere la legge di bilancio". Così ai microfoni del Tg3 la senatrice Isabella Rauti, vicepresidente vicario del gruppo di Fratelli d'Italia. (Com)