Fisco: Ruffini, evasione sta scendendo perché cittadini si stanno adeguando

- Negli ultimi anni il dato dell’evasione fiscale sui principali tributi è diminuito del 15 per cento, quindi sta scendendo. Lo ha detto il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, intervenuto a “Mezz’ora in più” su Rai 3. “Il fatto che diminuisca non significa che l’Agenzia recuperi maggiori somme, ma che i cittadini si stanno adeguando: siamo sulla strada giusta ma dobbiamo continuare a far sentire la presenza dello Stato”, ha detto. (Rin)