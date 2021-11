Migranti: commissaria Johansson domani al Cairo per incontro con il governo egiziano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson, sarà domani al Cairo, in Egitto. E' la stessa commissaria ad annunciarlo su Twitter, spiegando che avrà "un'intensa giornata di colloqui con i rappresentanti del governo egiziano per sviluppare il dialogo sulla gestione dei flussi migratori"."Informerò le autorità egiziane anche sugli sviluppi della situazione al confine polacco con la Bielorussia", ha scritto Johansson in riferimento alla crisi dei migranti in corso alla frontiera fra i due Paesi. (Beb)