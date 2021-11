Tunisia: centinaia di persone manifestano davanti al parlamento contro Saied

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di tunisini si sono radunati oggi davanti all’edificio in cui ha sede la Camera dei rappresentanti della Tunisia, nel quartiere del Bardo a Tunisi, per esprimere la loro opposizione alla prosecuzione delle misure eccezionali del presidente Kais Saied. Secondo quanto riferisce l’emittente “Mosaique Fm”, le forze di sicurezza tunisine hanno respinto i tentativi di assalto contro i cancelli del parlamento, le cui attività sono sospese dallo scorso 25 luglio, da parte dei manifestanti sostenitori del movimento islamico moderato Ennahda. In una nota, il ministero dell’Interno ha dichiarato di aver compiuto diversi arresti di manifestanti considerati pericolosi. La leader del partito Cuore della Tunisia, Samira Chaouachi, ha dichiarato oggi a “Mosaique” che i manifestanti entreranno in un sit- in permanente fino a quando le barriere di sicurezza non saranno rimosse consentendo l’accesso alla piazza antistante il parlamento.(Tut)