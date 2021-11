Thailandia: riforme monarchia, scontri durante proteste a Bangkok contro sentenza Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di manifestanti si sono radunati nelle strade della capitale della Thailandia, Bangkok, per protestare contro una sentenza della Corte suprema che ha accusato tre leader di opposizione di voler rovesciare la monarchia costituzionale. Sfidando il divieto di manifestare, gli attivisti si sono radunati nel quartiere commerciale della capitale e hanno ingaggiato scontri con le forze di polizia, che cercano di contenere le proteste. "Non stiamo rovesciando questo paese. La riforma è per renderlo migliore", ha gridato il leader della protesta Thatchapong Kaedam, mentre i manifestanti hanno sventolato cartelli che dicevano "riforma non è uguale a rovesciamento (della monarchia)". Sebbene la sentenza del tribunale non comporti sanzioni penali per i leader della protesta, gli osservatori hanno espresso la preoccupazione che la sentenza possa ridurre uno spazio già ristretto per gli attivisti che si battono per la riforma della monarchia. Alcuni degli Stati membri delle Nazioni Unite hanno a loro volta manifestato timori per l’impatto dell’uso estensivo della legge thailandese sulla libertà di espressione, con riferimento ai numerosi arresti di giovani manifestanti che dallo scorso anno chiedono una riforma della monarchia. Da quando sono iniziate le proteste studentesche, secondo dati di Thai Lawyers for Human Rights, un’associazione di avvocati per i diritti umani, almeno 156 persone, tra cui 13 minorenni, sono state accusate di lesa maestà. Proprio oggi la Corte costituzionale ha ravvisato una violazione della Costituzione nella richiesta di riforma avanzata l’anno scorso da tre attivisti, sostenendo che l’iniziativa aveva “l’intenzione nascosta” di rovesciare la monarchia.(Fim)