Cuba: revoca accrediti a giornalisti spagnoli, Madrid convoca incaricato d'affari

- Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha convocato oggi l'incaricato d'affari di Cuba, Julio Cesar Sanchez Martinez, per chiedere spiegazioni sulla revoca degli accrediti stampa a cinque giornalisti cubani dell'agenzia stampa spagnola "Efe". Secondo quanto riferito da fonti diplomatiche spagnole, l'ambasciata di Madrid sta lavorando con le autorità cubane nel tentativo di far reintegrare i giornalisti dell'agenzia ai quali è stata revocato l'accesso stampa, precisando che i funzionari de L'Avana non hanno fornito alcuna spiegazione in merito a tale decisione. Gli accrediti sono stati revocati in totale a tre giornalisti, ad un fotografo e ad un cameramen. La convocazione arriva alla vigilia di una protesta indetta a Cuba dall'opposizione ed in programma domani, 15 novembre. La protesta non è stata autorizzata dal governo ma gli attivisti hanno esortato i cittadini a scendere comunque in piazza. La Federazione delle associazioni dei giornalisti spagnoli ha denunciato la revoca degli accrediti come una misura che è "una chiara violazione delle norme internazionali sulla libertà di stampa" e ha esortato il governo cubano a riconsiderarla. (Spm)