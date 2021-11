Covid: assessore Lazio, torniamo sotto quota mille contagi, ma non abbassare guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Lazio abbiamo raggiunto 9 milioni di somministrazioni con oltre 93 per cento di adulti in doppia dose e oltre 87 per cento over 12 in doppia dose". Lo si legge in una nota dell'assessore alla salute della Regione Lazio Alessio D'Amato. "E' importante prenotare il proprio richiamo dopo i 180 giorni evitando così assembramenti negli hub. Oggi torniamo sotto la quota dei mille casi giornalieri, ma non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Il covid colpisce duro e mi ha molto colpito il decesso di un uomo di 51 anni nella provincia di Roma, non vaccinato e fumatore". (Com)