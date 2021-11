Sport: Di Maio, grazie a Rossi, nostro ambasciatore su due ruote

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha ricordato in un messaggio sul suo profilo Facebook il campione di motociclismo, Valentino Rossi, che oggi ha disputato l’ultima gara della sua carriera in Moto Gp a Valencia. “Il nostro ambasciatore su due ruote nel mondo. Grazie The Doctor. Ci hai fatto vivere emozioni uniche, sono sicuro che continuerei a sorprenderci. Una eccellenza italiana”, ha affermato Di Maio.(Res)