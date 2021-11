Sanità: Ciacciarelli (Lega), nel Lazio riconvertire ospedali dismessi Anagni Ceccano Pontecorvo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vista l'emergenza che sta vivendo l'ospedale Spaziani di Frosinone dove stanno aumentando a dismisura i casi gravi da covid-19 urge utilizzare subito le strutture dismesse di Pontecorvo, Anagni e Ceccano per deputarle alle cure ordinarie, anche alla luce delle notizie che stanno trapelando nelle ultime ore, che confermano l'impennata della curva dei contagi". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "Con questo scenario non dobbiamo dimenticare che le altre malattie continuano ad esistere, e dunque è un obbligo da parte della Giunta Regionale e dell'Assessorato alla Sanità garantire i servizi per le malattie convenzionali". (segue) (Com)