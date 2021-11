Germania: Steinmeier, Bundeswehr è parte integrante nostra Costituzione democratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario lasciarsi alle spalle certe criticità storiche della Bundeswehr, le Forze armate tedesche, e ricordare che sono un elemento pregnante della Costituzione democratica della Germania. Lo ha detto il presidente, Frank-Walter Steinmeier, nel giorno del lutto nazionale per i caduti, ricordando che la società dovrebbe impegnarsi di più a sostenere la Bundeswehr. “Dobbiamo superare il mutismo, compreso quello di molte parti della società nei confronti del nostro esercito. Anche questo è un ordine in un giorno", ha detto Steinmeier oggi durante la commemorazione centrale della giornata di lutto nazionale al Bundestag, a Berlino. Assumersi la responsabilità della storia tedesca "non deve significare rifuggire dall'affrontare i conflitti del presente e coloro che in essi portano la responsabilità più pesante", ha aggiunto il presidente. (segue) (Geb)