Germania: Steinmeier, Bundeswehr è parte integrante nostra Costituzione democratica (2)

- Il rapporto tra la società e l'esercito è modellato dall'esperienza di due guerre mondiali, e quindi si riassume in colpa e vergogna, ha detto Steinmeier. “Per un Paese il cui nome rimane associato alle infinite sofferenze che due guerre mondiali hanno portato all'Europa, e il cui esercito all'epoca era colpevole di una guerra di aggressione omicida, "alcuni elementi di disagio possono essere comprensibili", ha detto Steinmeier. Ma ciò non rende le cose facili a chi ha rischiato la vita per il Paese, ai reduci delle missioni all'estero e soprattutto alle famiglie dei caduti, ha spiegato il presidente tedesco. (Geb)