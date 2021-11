Farmacap: Pedica (+Eu), Gualtieri ci metta subito mano per salvarla, no a svendita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su Farmacap servono scelte coraggiose e progetti puntuali che allontanino lo spettro del fallimento e della svendita". Lo afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa. "Gualtieri metta mano subito al problema di Farmacap - aggiunge-. Tempo fa ho ricevuto una delegazione di lavoratori che, oltre ad esporre tutte le potenzialità dell'azienda hanno denunciato il fatto che i commissari hanno mantenuto incarichi costosissimi senza produrre una ripresa dell'azienda. Senza fossilizzarsi troppo sulle colpe del passato, una cosa è certa: non si può liquidare Farmacap sapendo che vanta enormi crediti dagli enti. Ricordiamo che le eccellenze di Farmacap, oltre alle farmacie, sono un asilo nido e il servizio di teleassistenza per anziani e malati. Quindi, invece di svendere Farmacap si pensi a tagliare altri enti inutili". (Com)