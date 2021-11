Covid: Di Maio, come indicato da Mattarella dobbiamo fare affidamento sulla scienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei primi a fare la terza dose è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: se lo ha fatto lui è un segnale a tutto il Paese di fare affidamento sulla scienza. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al congresso nazionale di Confimprese. “Se il vaccino dura sei mesi come fa il Green pass come fa a durare un anno? Noi dobbiamo avere fiducia nella scienza”, ha detto Di Maio. “Sono sicuro che la scienza farà passi avanti per aumentare la capacità di protezione del vaccino. Se non previeni il peggio per tempo, la situazione ti scappa di mano e poi devi imporre le chiusure. Non ci possiamo manco permettere di ipotizzare il rischio del peggio”, ha proseguito. “Abbiamo un mondo imprenditoriale che ha pagato più di tutti. Abbiamo avuto una perdita di Pil dell’8 per cento”, ha ricordato il ministro rivolgendosi poi agli imprenditori. “Senza queste persone i risultati sull’export non li possiamo ottenere, quindi vi sosteniamo”, ha detto Di Maio. (Res)