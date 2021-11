Infrastrutture: Simeone (FI), collegamenti diretti tra isole Pontine e Campane, primo passo avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Implementare l'offerta turistica della provincia di Latina e di tutto il Lazio mettendo in atto ogni azione necessaria al fine di istituire il collegamento diretto tra l'isola di Ventotene e l'isola di Ponza durante tutto l'anno nonché, previo accordo con la regione Campania, tra le isole dell'arcipelago pontino e quelle dell'arcipelago campano almeno durante il periodo estivo". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio Giuseppe Simeone. "Questo l'obiettivo dell'ordine del giorno, presentato dal gruppo di Forza Italia, approvato in consiglio regionale, che può rappresentare un passo concreto per lo sviluppo del comparto turistico regionale tra i più penalizzati dalla gravissima pandemia ancora in atto". (segue) (Com)