Infrastrutture: Simeone (FI), collegamenti diretti tra isole Pontine e Campane, primo passo avanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lazio ha nell'arcipelago pontino "il cuore di una storia e di un patrimonio naturalistico, archeologico, culturale, unico in Italia -dice anche Simeone-. Le isole dell'arcipelago campano, a loro volta, offrono non solo acque splendide ma anche paesaggi mozzafiato e tradizioni gastronomiche eccezionali. Nonostante queste peculiarità le isole dell'arcipelago pontino risultano essere prive di adeguati collegamenti sia tra di loro che con le vicine isole dell'arcipelago campano. Le uniche due isole abitate, infatti, Ponza e Ventotene, non sono collegate fra di loro, tanto che per raggiungere una delle due isole è necessario effettuare un tragitto di quasi 6 ore, Ponza-Formia-Ventotene, pari a 120 km, mentre la distanza tra le due isole è di 41 km". (segue) (Com)