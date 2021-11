M5s: Di Maio, sapremo interpretare preoccupazioni su cambiamento climatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo garantire che la transizione sarà sostenibile per i nostri sistemi. Credo che il Movimento lo saprà rappresentare. Per me serve una forza politica organizzata. La nostra è cresciuta con degli exploit nazionali incredibili ma sul territorio non è strutturata”, ha detto Di Maio. “Giuseppe Conte ci sta provando ma sta costruendo una macchina in corsa. Avere un ex presidente del Consiglio che assume la leadership di un Movimento tacciato di essere anti istituzionale è un grande occasione per farla diventare una forza politica strutturata nel panorama politico italiano”, ha aggiunto il ministro. (Res)