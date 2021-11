Vaticano: Papa, costruire la vita su solide fondamenta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima dell'Angelus recitato questa mattina in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha invitato a "non costruire la vita sulla sabbia: quando si costruisce una casa si scava in profondità e si mettono solide fondamenta". Commentando il vangelo di oggi, il Pontefice ha riportato una “frase di Gesù che lascia sbigottiti: il sole si oscurerà, la luna non era più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo". Egli, ha continuato, vuole “farci capire che tutto in questo mondo primo poi passa, anche il sole, la luna e le stelle, che formano il firmamento sono destinati a passare”. “Alla fine, però, Gesù dice che cosa non crolla: il cielo e se il cielo passeranno ma le mie parole non passeranno”, ha aggiunto. Si tratta, secondo il Papa, di “un messaggio prezioso per noi, per orientarci nelle scelte importanti della vita". (Civ)