Terrorismo: Di Maio su minacce Isis, non ci facciamo impensierire da una rivista

- Nel 2022 l’Italia avrà il comando della Missione anti-Daesh (acronimo in arabo per Stato islamico dell’Iraq e del Levante) in Iraq, “non ci facciamo di certo impensierire dalle minacce di una rivista”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, parlando oggi al congresso nazionale di Confimprese. In merito alle minacce ricevute dallo Stato islamico, che nei giorni scorsi ha pubblicato un editoriale con una foto del responsabile della Farnesina sul suo magazine di propaganda “Al Naba”, Di Maio ha sottolineato che insieme al segretario di Stato Usa, Antony Blinken, si stanno assumendo iniziative come la “piattaforma” per la lotta al terrorismo in Africa. Di Maio ha sottolineato che in alcuni Paesi del Sahel lo Stato islamico sta proliferando con i governo che hanno il controllo delle sole capitali, mentre i villaggi sono sotto controllo dei gruppi terroristici.(Res)