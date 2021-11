Governo: Di Maio, far cadere governi non ci da lustro, è un problema di nome "Matteo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giochetto della politica di far cadere i governi non ci da grande lustro all’estero. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al congresso nazionale di Confimprese a Fiuggi. “Quando discutiamo del tema della stabilità nazionale, non è sempre un problema di riforme. È un problema di nome, in questo caso ‘Matteo’”, ha detto Di Maio, facendo una battuta rispetto a Matteo Salvini e Matteo Renzi, indicati come la cause della caduta degli ultimi due governi. (Res)